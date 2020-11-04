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Trump'tan yeni bir açıklama! "Bu, ülkemiz için çok kötü"
ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin oy sayımı bitmezken yeniden olan ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim sürecine dair tepkili açıklamalarda bulunuyor.
GÜNDEM 04.11.2020, 23:48
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da Biden için kullanılan oyların ortaya çıktığını iddia eden Trump, "Bu, ülkemiz için çok kötü" dedi.
Başkanlık seçimlerinde 500 bin oyluk bir avantajının olduğu belirten Trump, "Onlar (Demokratlar), Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Pennsylvania'da postayla kullanılan oyların çoğunluğunun hala sayılmamış olmasına da tepki gösteren Trump, "Pennsylvania'da büyük bir zafer kazanıyoruz. Ancak Pennsylvania Eyalet Sekreteri az önce milyonlarca sayılmamış oy olduğunu duyurdu" diye ifade etti.
Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan'da Biden için kullanılan oyların ortaya çıktığını iddia eden Trump, "Bu, ülkemiz için çok kötü" dedi.
Başkanlık seçimlerinde 500 bin oyluk bir avantajının olduğu belirten Trump, "Onlar (Demokratlar), Pennsylvania'da 500 bin oy avantajımızı ortadan kaldırmak için çalışıyor. Michigan ve diğer eyaletlerde de bunu yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Pennsylvania'da postayla kullanılan oyların çoğunluğunun hala sayılmamış olmasına da tepki gösteren Trump, "Pennsylvania'da büyük bir zafer kazanıyoruz. Ancak Pennsylvania Eyalet Sekreteri az önce milyonlarca sayılmamış oy olduğunu duyurdu" diye ifade etti.
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