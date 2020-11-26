Trump'tan TikTok'a ek süre
Trump, Çin merkezli ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için verdiği süreyi uzattı.
GÜNDEM 26.11.2020, 09:07
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için verdiği süreyi uzattı.
Trump hükümeti, ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için yedi gün daha ek süre verdi. Böylelikle yeni tarih 4 Aralık oldu.
Donald Trump TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını belirterek, “Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak” ifadelerini kullanmıştı. Trump bu açıklamayı 3 Ağustos'ta yapmış ve ilk olarak şirkete 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.
Microsoft, TikTok uygulamasının ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğünü açıklamıştı.
Trump hükümeti, ByteDance firmasına TikTok'un ABD'deki varlıklarını elden çıkarması için yedi gün daha ek süre verdi. Böylelikle yeni tarih 4 Aralık oldu.
Donald Trump TikTok uygulamasının güvenlik nedenleriyle ülkede kapatılacağını belirterek, “Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak” ifadelerini kullanmıştı. Trump bu açıklamayı 3 Ağustos'ta yapmış ve ilk olarak şirkete 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.
Microsoft, TikTok uygulamasının ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğünü açıklamıştı.
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