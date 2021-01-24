Son Dakika
Trump'tan tehdit gibi sözler: Bir şeyler yapacağız ama...
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundan ayrılması sonrasından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 24.01.2021, 12:53
Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundan ayrılması sonrasından yerleştiği Florida'dan dikkat çeken mesajlar verdi.
Washington Examiner muhabirine konuşan Trump, golf oynayarak geçirdiği Florida'dan soru işaretlerine neden olan açıklamalarda bulundu.
Examiner muhabirinin gelecek planına dair sorusunu yanıtlayan Trump, "Bir şeyler yapacağız ama henüz değil" ifadesini kullandı.
Habere göre bu sırada bir yetkilinin masaya gelmesi üzerine Trump konuyu kapatıp konuşmayı bitirdi.
Öte yandan Trump'ın yardımcılarından biri bu hafta yaptığı açıklamada, eski başkan için "Biraz araya ihtiyacı var. Bir ay boyunca sadece golf oynamasını bekliyoruz. Ancak kendisi her zaman meşgul biri olmuştur" demişti.
YENİ PARTİ Mİ KURACAK?
3 Kasım mağlubiyetine rağmen 2024 seçimlerinde de şansını denemek istediği bilinen Trump'ın yeni bir parti kurma arayışında olduğu da iddia edilmişti.
Kısa süre önce konuyu gündeme getiren Wall Street Journal gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu partinin adının "Patriot Party" (Vatansever Parti) olabileceğini aktarmıştı.
AZİL SORUŞTURMASI TRUMP'IN SİYASİ HAYATINI BELİRLEYECEK
Trump'ın azledilmesine yönelik suçlamanın Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından gözler Senato'da gerçekleştirilecek duruşmaya çevrildi.
Trump'ın geleceği için önem arz eden duruşmanın 8 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, New York Post gazetesi Senato'da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün azil yönünde oy vermesi halinde Trump'ın bir daha Beyaz Saray'da başkanlık koltuğunu göremeyebileceğini belirtti.
Washington Examiner muhabirine konuşan Trump, golf oynayarak geçirdiği Florida'dan soru işaretlerine neden olan açıklamalarda bulundu.
Examiner muhabirinin gelecek planına dair sorusunu yanıtlayan Trump, "Bir şeyler yapacağız ama henüz değil" ifadesini kullandı.
Habere göre bu sırada bir yetkilinin masaya gelmesi üzerine Trump konuyu kapatıp konuşmayı bitirdi.
Öte yandan Trump'ın yardımcılarından biri bu hafta yaptığı açıklamada, eski başkan için "Biraz araya ihtiyacı var. Bir ay boyunca sadece golf oynamasını bekliyoruz. Ancak kendisi her zaman meşgul biri olmuştur" demişti.
YENİ PARTİ Mİ KURACAK?
3 Kasım mağlubiyetine rağmen 2024 seçimlerinde de şansını denemek istediği bilinen Trump'ın yeni bir parti kurma arayışında olduğu da iddia edilmişti.
Kısa süre önce konuyu gündeme getiren Wall Street Journal gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu partinin adının "Patriot Party" (Vatansever Parti) olabileceğini aktarmıştı.
AZİL SORUŞTURMASI TRUMP'IN SİYASİ HAYATINI BELİRLEYECEK
Trump'ın azledilmesine yönelik suçlamanın Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından gözler Senato'da gerçekleştirilecek duruşmaya çevrildi.
Trump'ın geleceği için önem arz eden duruşmanın 8 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, New York Post gazetesi Senato'da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün azil yönünde oy vermesi halinde Trump'ın bir daha Beyaz Saray'da başkanlık koltuğunu göremeyebileceğini belirtti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Alanyaspor
|19
|31
|7. Hatayspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Bursaspor
|18
|30
|7. Tuzlaspor
|17
|30
|8. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Cádiz
|20
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|20
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü