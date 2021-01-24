Trump'tan tehdit gibi sözler: Bir şeyler yapacağız ama...

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundan ayrılması sonrasından yerleştiği Florida'dan dikkat çeken mesajlar verdi.

Washington Examiner muhabirine konuşan Trump, golf oynayarak geçirdiği Florida'dan soru işaretlerine neden olan açıklamalarda bulundu.

Examiner muhabirinin gelecek planına dair sorusunu yanıtlayan Trump, "Bir şeyler yapacağız ama henüz değil" ifadesini kullandı.

Habere göre bu sırada bir yetkilinin masaya gelmesi üzerine Trump konuyu kapatıp konuşmayı bitirdi.

Öte yandan Trump'ın yardımcılarından biri bu hafta yaptığı açıklamada, eski başkan için "Biraz araya ihtiyacı var. Bir ay boyunca sadece golf oynamasını bekliyoruz. Ancak kendisi her zaman meşgul biri olmuştur" demişti.

YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

3 Kasım mağlubiyetine rağmen 2024 seçimlerinde de şansını denemek istediği bilinen Trump'ın yeni bir parti kurma arayışında olduğu da iddia edilmişti.

Kısa süre önce konuyu gündeme getiren Wall Street Journal gazetesi, Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, bu partinin adının "Patriot Party" (Vatansever Parti) olabileceğini aktarmıştı.

AZİL SORUŞTURMASI TRUMP'IN SİYASİ HAYATINI BELİRLEYECEK

Trump'ın azledilmesine yönelik suçlamanın Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından gözler Senato'da gerçekleştirilecek duruşmaya çevrildi.

Trump'ın geleceği için önem arz eden duruşmanın 8 Şubat'ta başlayacağı belirtilirken, New York Post gazetesi Senato'da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün azil yönünde oy vermesi halinde Trump'ın bir daha Beyaz Saray'da başkanlık koltuğunu göremeyebileceğini belirtti.

