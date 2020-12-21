Trump'tan sonra Boris Johnson da saçıyla gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.



Johnson'ın Bolton'daki Openzone eğitim tesisi ziyareti sırasında muhabirlerden biri, "Saçınız darmadağınık ve annem bunun nedenini merak ediyor" sorusunu yöneltmesi üzerine, Johnson "Saçımla ilgili bir şey bu ama size net şekilde söyleyeyim, saçımı tarıyorum. Ofisimde tarağım var" yanıtı vererek, saçıyla ilgili sıkıntısını vurguladı.

Johnson daha sonra saçının halinden ötürü gazeteciden özür diledi ve "Annene çok mutlu bir Noel için en içten dileklerimi ilet" dedi.



ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz yaz Beyaz Saray'daki bir toplantıda su akışındaki tazyik sorununu dile getirmiş ve "Duş alıyorsunuz ama duş başlıklarından su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmalı. Mükemmel!" ifadelerini kullanmıştı.

