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Trump'tan kritik karar! O ülkedeki askerleri çekiyor
ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi dolamadan bazı bölgelerden asker çekme kararı aldı.
GÜNDEM 05.12.2020, 01:25
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ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'ın aktardığı habere göre, ABD Somali'de bulunan tüm askerlerini geri çekme kararı aldı.
Görev süresinin bitmesine az bir zaman kala kritik kararlar alan Trump, Somali'de bulunan ve yaklaşık 700 kişiden oluşan asker grubunu da ülkeye geri çağırma kararı aldı.
Pentagon yaptığı duyuruda, neredeyse tamamının eğitim ve terörle mücadele misyonlarını yürüttüğü ve çoğu Özel Harekat Birliği olan askerlerin 15 Ocak'a kadar ayrılacağını duyurdu. Bu Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından beş gün önceye denk geliyor.
Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, askerlerin çoğunun yakınlardaki Kenya'ya "yeniden konumlandırılacağını" söyledi.
ABD askerleri Somali'de, yerel güçlerin El Kaide bağlantılı El Şebab isyanını yenmesine yardım etmek için bulunuyordu.
Haberde Somali'de bulunan CIA görevlileri ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeden ayrılıp ayrılmayacağının kesinleşmediği aktarıldı.
Görev süresinin bitmesine az bir zaman kala kritik kararlar alan Trump, Somali'de bulunan ve yaklaşık 700 kişiden oluşan asker grubunu da ülkeye geri çağırma kararı aldı.
Pentagon yaptığı duyuruda, neredeyse tamamının eğitim ve terörle mücadele misyonlarını yürüttüğü ve çoğu Özel Harekat Birliği olan askerlerin 15 Ocak'a kadar ayrılacağını duyurdu. Bu Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından beş gün önceye denk geliyor.
Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, askerlerin çoğunun yakınlardaki Kenya'ya "yeniden konumlandırılacağını" söyledi.
ABD askerleri Somali'de, yerel güçlerin El Kaide bağlantılı El Şebab isyanını yenmesine yardım etmek için bulunuyordu.
Haberde Somali'de bulunan CIA görevlileri ve büyükelçilik çalışanlarının ülkeden ayrılıp ayrılmayacağının kesinleşmediği aktarıldı.
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