Trump'tan kritik aşı açıklaması: Oyun oynamayı bırakın
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) aşıları onaylama konusunda yavaş davrandığını ifade ederek, "Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın" dedi.
GÜNDEM 11.12.2020, 21:45
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Gıda ve İlaç Dairesini (FDA) hedef aldı. Trump, "Fazlasıyla bürokratik FDA hala büyük, eski, yavaş bir kaplumbağa. Aşıları hemen onaylayın, oyun oynamayı bırakın ve hayat kurtarmaya başlayın" dedi.
Aşının acil kullanımı için nihai onayı verecek Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne danışmanlık yapan 23 kişilik kurul, yaklaşık dokuz saat süren tartışmanın ardından kararını açıklamış. Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 17 üyesi, koronavirüs aşısına acil kullanım yetkisi verilmesi yolunda kanaat bildirmişti. Dört üye aleyhte oy kullanırken, bir kişi ise oylamaya katılmadı. Oy çokluğuyla alınan tavsiye kararında, 16 yaş ve üzerindeki Amerikalılar için aşının faydalarının risklerine göre daha ağır geldiği sonucuna vardı. Danışma kurulu vasfındaki bağımsız heyetin kararlarını genellikle uygulayan FDA'nın aşının ABD'de acil kullanımı için bugün ya da yarın onay vermesi bekleniyor.
Aşının acil kullanımı için nihai onayı verecek Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne danışmanlık yapan 23 kişilik kurul, yaklaşık dokuz saat süren tartışmanın ardından kararını açıklamış. Aşı ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 17 üyesi, koronavirüs aşısına acil kullanım yetkisi verilmesi yolunda kanaat bildirmişti. Dört üye aleyhte oy kullanırken, bir kişi ise oylamaya katılmadı. Oy çokluğuyla alınan tavsiye kararında, 16 yaş ve üzerindeki Amerikalılar için aşının faydalarının risklerine göre daha ağır geldiği sonucuna vardı. Danışma kurulu vasfındaki bağımsız heyetin kararlarını genellikle uygulayan FDA'nın aşının ABD'de acil kullanımı için bugün ya da yarın onay vermesi bekleniyor.
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