Trump'tan korona açıklaması

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, sağlık görevlilerine teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu belirtti. Trump'ın açıklaması şöyle:

"Doktorlar, Hemşireler ve büyük Walter Reed Tıp Merkezi'ndeki herkes harika. Bu salgın ile mücadelede son 6 ayda muazzam ilerleme kaydedildi. Onların yardımıyla kendimi iyi hissediyorum."

