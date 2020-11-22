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Trump'tan giderayak flaş hamle! O anlaşmadan çekildi

Beyaz Saray yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibariyle çekildiğini duyurdu.

GÜNDEM 22.11.2020, 19:00
Trump'tan giderayak flaş hamle! O anlaşmadan çekildi
ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Brown, açıklamasında, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, 22 Mayıs'ta yaptığı duyuruda, Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar, Açık Semalar Anlaşması’ndan çekileceklerini duyurmuştu.
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
ABD Başkanı Donald, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetti. Açık ara farka rağmen Trump, yenilgiyi kabul etmiyor.
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