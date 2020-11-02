Trump’tan “Fauci'yi görevden al” sloganına cevap: Seçimden sonra

ABD Başkanı Donald Trump her gün onbinlerce kişinin koronavirüse yakalanması ve salgının hız kazanmasına rağmen ABD'nin koronavirüs ile mücadelede "dönemeçi açtığını" ifade etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, ise Trump'ın bu açıklamalarını eleştiriyor.

Trump, Miami bölgesindeki Opa-Locka havaalanında gece geç saatlerde düzenlenen bir seçim mitinginde virüsle mücadelesini savunurken, "Fauci'yi görevden al" şeklinde slogan atıldı.

Trump, sloganlara yanıt olarak, "Kimseye söylemeyin, ama seçimden sonra biraz beklememe izin verin" dedi.



ABD'nin en saygın sağlık uzmanlarından Fauci, Washington Post'a cuma günü yaptığı açıklamada, "Çok acı çekeceğiz. Bu pek iyi bir durum değil. Sonbahar ve kış mevsimine giriyoruz ve yapılanlar yanlış şekilde yapıldı, insanlar evlerinde toplanmaya başladı. Daha kötü bir durumda olamazdık" demişti.



ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 salgınının tüm dünyaya yayıldığı mart ayında yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü'nün salgınla ilgili rakamları abarttığını, bunun bir grip türü olduğunu öne sürmüş ve "Sezgilerime göre ölüm oranı yüzde 1'den az" demişti.

Salgının başlangıcında durumun ciddiyetini kavramamakla ve gerekli tedbirleri almamakla eleştirilen Trump, ekim ayının başında eşinin ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

2 Ekim’de Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi altına alınan Trump, 3 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

Trump, tedavisi sırasında paylaştığı bir video mesjda Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım" demişti.

