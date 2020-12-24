Trump'tan damadının babasına özel af!

ABD Başkanı Donald Trump, görevini Biden'a devretmeden önce özel af çıkarmaya devam ediyor. Trump bu sefer Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın dün 20 kişi için çıkardığı affın ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı duyuruldu.

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

