Trump'tan bir açıklama daha! Eve gitmelisiniz

Göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylara ilişkin Trump açıklamalarda bulunuyor.

Trump, "Lütfen eve gidin, sizi seviyoruz çok özelsiniz. Barışçıl bir şekilde evlerinize dönün." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti.

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

