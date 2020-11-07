Trump'tan Biden'a cevap!

ABD Başkanı Trump, " Joe Biden yanlış bir şekilde Başkanlık Ofisinde hak iddia etmemeli. Aynı iddiada ben de bulunabilirim. Yasal işlemler şimdi başlıyor" dedi.

Trump, "Aynı iddiada ben de bulunabilirim. Yasal işlemler şimdi başlıyor" sözlerine de yer verdi.

Donald Trump, ayrıca "Tüm bu eyaletlerde seçim gecesi büyük bir farkla öndeydim. Günler geçtikçe mucizevi bir şekilde bu fark kayboldu, belki yasal süreç sonunda bu fark geri gelir" ifadelerini kullandı.

