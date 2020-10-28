Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması! "Hayal kırıklığı"
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin girişimleriyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesin son bulması hakkında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 28.10.2020, 01:40
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimleri çalışmaları kapsamında Michigan eyaletine miting için hareket etmeden öncesi Andrews Hava Üssü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, “ Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?” sorusuna yanıt veren Trump, " Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" dedi.
Azerbayacan'da çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aracılığıyla yapılan girişimler kapsamında taraflar insani ateşkes uygulama kararı aldığını duyurmuştu.
Ateşkesin resmi olarak başlamasından dakikalar sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Terter'i ve bölgedeki birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığını açıklamış, ateşkesin Ermenistan’ın saldırısı sonucu bozulduğunu belirtmişti.
Bir gazetecinin, “ Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?” sorusuna yanıt veren Trump, " Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya varamıyor. Yıllardır bu konuyla uğraşıyorlar. Evet, ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı. Ama bu, aralarında uzun süre anlaşmazlık olan ülkelerde olan bir şey. Onlar tekrar bir araya gelecektir" dedi.
Azerbayacan'da çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın aracılığıyla yapılan girişimler kapsamında taraflar insani ateşkes uygulama kararı aldığını duyurmuştu.
Ateşkesin resmi olarak başlamasından dakikalar sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Terter'i ve bölgedeki birçok sivil yerleşim yerini hedef aldığını açıklamış, ateşkesin Ermenistan’ın saldırısı sonucu bozulduğunu belirtmişti.
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