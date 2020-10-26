Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması! Ateşkes paylaşımı yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki geçici insani ateşkes sebebiyle açıklama yaptı.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Karabağ'da sağlanan geçici insani ateşkes nedeniyle tebrik ettiğini belirtti.

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrikler. Birçok hayat kurtarılacak. Ekibimle gurur duyuyorum."



ABD Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 26 Ekim sabah 08:00'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkeste anlaştığını duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında şunları ifade etmişti:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim’de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova’da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.”

