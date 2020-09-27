Trump rakibi Biden'a 'doping testi' yapılmasını istedi
ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Donald Trump ve rakibi Joe Biden 29 Eylül'de ilk canlı yayın tartışmasını yapacak. Trump canlı yayın öncesi Biden'a doping testi yapılmasını istedi.
GÜNDEM 27.09.2020, 23:54
Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibine doping testi yapılmasını istedi.
Trump, Twitter hesabından, ''Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum'' paylaşımında bulundu.
Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu.
3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.
Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip korona virüsü salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.
Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak. (AA)
ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat başkan adayı Joe Biden ile yapacağı ilk canlı yayın tartışması öncesi rakibine doping testi yapılmasını istedi.
Trump, Twitter hesabından, ''Salı günü canlı yayın tartışması öncesinde ya da sonrasında uykucu Joe Biden'a doping testi yapılmasını talep edeceğim. Haliyle bana da yapılmasını kabul ediyorum'' paylaşımında bulundu.
Biden'ın performansının ''inişli çıkışlı'' olduğunu belirten Trump, bu ''tutarsızlığa'' dopingin neden olabileceğini savundu.
3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 29 Eylül'de yapacak.
Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, yeni tip korona virüsü salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.
Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV Sunucusu Chris Wallace yapacak. (AA)
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