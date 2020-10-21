Trump’ın ticarete karşı olduğu Çin’de banka hesabı var

ABD şirketlerinin Çin'le iş yapmasına şiddetle karşı olan Trump’ın Çin bankasında hesabı olduğu öğrenildi.

ABD'de yayımlanan New York Times (NYT) gazetesi,Donald Trump’ın

International Hotels Management şirketine ait hesaptan 2013 ve 2015 yıllarında Çin'e vergi ödendiğini yazdı.

Trump'ın bir sözcüsü, hesabın "Asya'daki otelcilik işleri potansiyelini keşfetmek" için açıldığını söyledi.

New York Times, hesabın varlığını Trump'ın vergi kayıtlarına ulaştıktan sonra açıkladı. Bu kayıtlar hem Trump hem de şirketiyle ilgili finansal bilgileri içeriyor.

