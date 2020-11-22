Trump'ın temsilcisine bir darbe de İran'dan!

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısında saç boyası akan avukatı Rudy Giuliani'ye, içine düştüğü bu zor durum üzerinden gönderme yaparak sert eleştiriler yöneltti.

İran Dışişleri Bakanlığı cuma akşamı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Joe Biden karşısındaki seçim mağlubiyetine rağmen Trump'a destek vermeyi sürdüren Giuliani için "şeytanın avukatı" yakıştırmasında bulundu.

Tweet'te "Giuliani uzun yıllardır şeytanın avukatlığını yapıyor ve teröristlerin aşağılık suçlarını aklamak için dolarları cebine indiriyor. Kelimenin tam manasıyla eriyor!" ifadeleri kullanıldı.Haberi veren Press TV, bakanlığın kastettiği örgütün Halkın Mücahitleri Örgütü olduğunu ve bu grubun Giuliani'nin yanı sıra Trump'a yakın başka isimlerle yakın bağları olduğunu belirtti.

Haberde ayrıca, Giuliani'nin zamanında Halkın Mücahitleri Örgütü'nün ABD'nin "terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına yardım ettiği iddia edildi.

Trump'ın savunma ekibi, medyanın Biden'ın kazandığını duyurmasından sonra Philadelphia'daki küçük bir peyzaj dükkanının garaj kapısında basın toplantısı düzenleyerek dalga konusu haline gelmişti.

Trump'ın bizzat katılmadığı toplantıda savunma ekibiyle birlikte yer alan Giuliani, seçim sonucunu kabul etmeyeceklerini ve meseleyi mahkemeye taşımayı planladıklarını ifade etmişti.

Otoparktaki bu haliyle dalga konusu olan Giuliani ellerinde kanıtların olduğunu belirterek seçim sonuçlarının değişeceğini iddia etmiş ancak düzenlediği son basın toplantısında saç boyasının şakaklarından akmasıyla bir kez daha alay malzemesi olmuştu.

