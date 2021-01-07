Son Dakika
Trump'ın sosyal medya hesapları durduruldu! Her yer toz duman
ABD Kongresi'ne Başkan Trump yanlılarının yaptığı baskın sonrasında sosyal medya devlerinden engellemeler geldi.
GÜNDEM 07.01.2021, 07:22
ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongresi'ne baskın düzenlemesi sonrasında Twitter, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini ve ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alınacağını duyurdu.
Konuya dair açıklama yapan Twitter, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması istendiği belirtildi.
Yaşanan olaylar sonrasında ABD merkezli sosyal medya devi Facebook ise, Başkan Donald Trump'ın paylaşımlarına Kongreye yapılan baskın nedeniyle 24 saat engel koyulduğunu açıkladı.
Sosyal medyanın kurumsal hesaplarından yapılan açıklamada "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" denildi.
Konuya dair açıklama yapan Twitter, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması istendiği belirtildi.
Yaşanan olaylar sonrasında ABD merkezli sosyal medya devi Facebook ise, Başkan Donald Trump'ın paylaşımlarına Kongreye yapılan baskın nedeniyle 24 saat engel koyulduğunu açıkladı.
Sosyal medyanın kurumsal hesaplarından yapılan açıklamada "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" denildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü