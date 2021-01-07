Trump'ın sosyal medya hesapları durduruldu! Her yer toz duman

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının ABD Kongresi'ne baskın düzenlemesi sonrasında Twitter, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini ve ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alınacağını duyurdu.

Konuya dair açıklama yapan Twitter, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılması istendiği belirtildi.



Yaşanan olaylar sonrasında ABD merkezli sosyal medya devi Facebook ise, Başkan Donald Trump'ın paylaşımlarına Kongreye yapılan baskın nedeniyle 24 saat engel koyulduğunu açıkladı.

Sosyal medyanın kurumsal hesaplarından yapılan açıklamada "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" denildi.

