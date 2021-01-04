Trump'ın ses kaydı sızdı! ABD'de bomba etkisi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ile Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger arasında cumartesi günü yapılan telefon görüşmesinin kayıtlarını Washington Post gazetesi yayımladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un ele geçirdiği ses kaydı ülke gündemini sarsarken yapılan telefon görüşmesinde Trump'ın rakibi Joe Biden'a kaybettiği 3 Kasım seçimlerinin ardından Raffensperer'dan sonuçları tersine çevirecek oylar bulmasını istediği ortaya çıktı.

Bir saatlik sıradışı ses kaydının bir bölümde Trump, Georgia'da seçimi kazandığını söylemediği için Raffensperger'e teki gösteriyor.

Telefon kayıtlarda Trump, "Georgia halkı öfkeli, ülkedeki insanlar öfkeli. Biliyorsun, oyları tekrar hesapladığınızı söylemenizde bir yanlış yok" diyor. Raffensperger ise yanıtında, "Sayın Başkan, sizin zorluğunuz sahip olduğunu verilerin yanlış olması" ifadesini kullanıyor.

Konuşmanın bir başka bölümünde Trump, "Bak. Yapmak istediğim şey bu. 11 bin 780 oy bulmak istiyorum. Çünkü eyaleti kazandık" diyor.

Bir noktada da "Hatasız bir seçim istemen gerekiyor. Sen bir Cumhuriyetçi'sin" diyen Trump'a Raffensperger şöyle yanıt veriyor: "Hatasız bir seçim yaptığımıza inanıyoruz." Akabinde Trump, "Hayır, yapmadınız. Yüz binlerce oy kaçırdınız" diye karşılık veriyor.

