Trump'ın seçim ekibinden flaş açıklama: Oylar yeniden sayılacak
Trump'ın seçim ekibinden son dakika açıklaması geldi. "Seçim bitmiş değil. Biden'ın kritik dört eyaleti kazandığı iddiası tamamen yanlıştır. Georgia’da oylar yeniden sayılacak” denildi.
GÜNDEM 06.11.2020, 20:45
ABD seçimlerinde kriz devam ediyor. Trump'ın seçim ekibinden son dakika açıklaması geldi. "Seçim bitmiş değil. Biden'ın kritik dört eyaleti kazandığı iddiası tamamen yanlıştır. Georgia’da oylar yeniden sayılacak” denildi.
ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları üçüncü gününde... Henüz resmi sonuçlar belli değil. Trump'ın seçim eibi üst üste açıklamalar yapılıyor.
ABD'de başkan Demokrat Joe Biden mı yoksa Cumhuriyetçi Donald Trump mı olacağını merak ediyor. Bugün açıklanan verilerde Biden'ın seçimin sonuçlanması için kritik öneme sahip Pennsylvania ve Georgia'da öne geçtiği belirtildi.
Yapılan bu açıklamanın üzerine Trump'ın seçim ekibi, "Seçim bitmiş değil. Biden'ın kritik dört eyaleti kazandığı iddiası tamamen yanlıştır. Georgia’da oylar yeniden sayılacak" açıklaması geldi.
Demokrat aday Biden, 20 delegeli Pennsylvania'da ve16 delegeli Georgia'da Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geriden gelip Trump'ın geçti.
ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları üçüncü gününde... Henüz resmi sonuçlar belli değil. Trump'ın seçim eibi üst üste açıklamalar yapılıyor.
ABD'de başkan Demokrat Joe Biden mı yoksa Cumhuriyetçi Donald Trump mı olacağını merak ediyor. Bugün açıklanan verilerde Biden'ın seçimin sonuçlanması için kritik öneme sahip Pennsylvania ve Georgia'da öne geçtiği belirtildi.
Yapılan bu açıklamanın üzerine Trump'ın seçim ekibi, "Seçim bitmiş değil. Biden'ın kritik dört eyaleti kazandığı iddiası tamamen yanlıştır. Georgia’da oylar yeniden sayılacak" açıklaması geldi.
Demokrat aday Biden, 20 delegeli Pennsylvania'da ve16 delegeli Georgia'da Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geriden gelip Trump'ın geçti.
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