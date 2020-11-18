Trump'ın gitmesinden sonra Huawei'den ilk adım

Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Çin ile arasında yaşanan gerginlikler sonrası koyulan yasaklar sebebiyle Huawei, malzeme tedarik etme konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyor.

Çinli teknoloji devinin en büyük sıkıntısı ise İngiltere'deki 5G altyapı çalışmalarında Huawei'nin ürettiği ekipmanları kullanmayı bırakması yer alıyor. ABD yönetiminin değişmesinin ardından Huawei, bu yasağın tekrar gözden geçirilmesini istedi.



Huawei'ye karşı alınan bu yasağın nedeni ise aralarının limoni olduğu ABD'nin eski başkanı Trump'ın baskılarıydı. Ekipmanlarının casusluk için kullanılacağını düşünen trump İngiltere'deki 5G altyapı çalışmalarından Huawei'yi çıkartmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yapılan seçimden sonra Huawei başkan yardımıcısı Victor Zhang, The Guardian'a verdiği bir röportajda " Donald Trump'ın başkanlık için tekrar seçilmemesi durumunda yeni ABD yönetiminin farklı bir yaklaşım benimseyecektir, bu nedenle kararın tekrar gözden geçirilebileceğini umuyorum." açıklamasında bulunurken '' İngiltere'yi sanayi devriminin doğum yeri olarak köklerine sadık kalmaya çağırıyorum'' ve "Hükümetin 5G devriminden geride kalmayı göze almayacağını düşünüyorum" sözlerine ekledi.

İngiltere, Huawei ekipmanlarında detaylı incelemede bulunmui bunun sonucunda da kötü niyetli hiçbir durumun olmadığı kararına varmıştı ve Huawei ile çalışma kararı almıştı. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Trump'ın görüşmesinin ardından Trump'ın baskısı üzerine yapılan açıklamada 2027 yılına kadar Huawei ekipmanlarının izin olmadığını söyledi.

