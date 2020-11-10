Trump’ın bıraktığı yerden devam eder

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu ve özellikle Filistin politikalarının önceki başkanlardan farklı olmayacağını belirten Prof. Dr. Sencer İmer, “Yeni başkan Bden’ın da İsrail’i memnun etmek adına aynı çizgiyi sürdürerek, bu noktada Trump’ın bıraktığı yerden aynen devam edecek” dedi. Seçimin, Türkiye ve ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağını da değerlendiren İmer; yeni dönemde ABD’nin Türkiye’ye daha sert dayatmalar ortaya koyabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kritik bir seçim süreci daha sona erdi. Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi ve son Amerikan Başkanı Donald Trump karşısında seçim yarışını kazandı. Cumhuriyetçilerin itirazı üzerine mahkemeye taşınan seçim sonuçlarının dünya siyasetine yansımaları merak ediliyor. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Amerikan seçimlerinin olası etkilerini ve yeni başkan Joe Biden döneminde Amerika siyasetinin nasıl şekilleneceğini Millî Gazete’ye anlattı.



Seçim sonuçlarındaki son tabloyu analiz eden Prof. Dr. Sencer İmer, “Biden seçim sonuçlarının açıklanması sürecinde çok dikkatli davrandı. Başkanlığını hemen ilan etmedi. Ne zamanki Nevada eyaletinde seçim sonuçları kendi lehine çıkınca artık başkan olduğunu ilan etti. Tabi Trump cephesinden yapılan itirazlar mahkemeye intikal edecek. 8 Aralık’a kadar bütün eyaletlerin temsilcilerinin belirlenmesi gerekiyor. Tabi seçim sonuçlarının Temsilciler Meclisi ve Senato’daki dağılımı da çok önemli. İki taraf arasında ezici bir çoğunluk durumu söz konusu değil” diye konuştu.



Son günlerin sıcak gündemlerinden biri olan Doğu Akdeniz meselesine ilişkin görüşlerini de aktaran Sencer; “Özellikle Biden’ın ekibinde yer alan Yunan asıllı Oramiral James Stavridis açıkça Biden’ın Doğu Akdeniz konusunda Yunan tarafında yer aldığını söylüyor ki bu gerçekten de böyle. Dolayısıyla Türkiye, Doğu Akdeniz’deki meşru haklarını ve Kıbrıs’ta soydaşlarımızın haklarını koruma konusunda zorluklarla karşılaşacak. Biden’ın Türkiye karşıtı lobinin etkisi altında kalarak Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de sıkıntıya sokacak bazı hamleler içinde olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.



Biden’ın başkan seçilmesinin Türkiye ve ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağını da değerlendiren İmer; “Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri satın alması sonrasında Amerikan devleti tarafından ülkemize CAATSA dediğimiz ambargo kararı alınmıştı. Trump, bu ambargoyu uygulamamıştı. Ama Biden’ın Türkiye’yi zora sokacak bu ambargoyu icraata koyacağını düşünüyorum. Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak ve Kafkaslardaki hamlelerine, Azerbaycan-Türkiye- Ermenistan üçgeninden Türkiye ile Rusya’nın diplomatik münasebetlerine kadar birçok alanda ABD’nin Türkiye’ye daha sert dayatmalar ortaya koyabileceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.



Yeni başkan Biden’ın Ortadoğu ve özellikle Filistin politikalarının önceki başkanlardan farklı olmayacağını belirten Prof. Dr. Sencer İmer, “Trump, başkanlığı süresince, üretimi Amerika’nın içine taşımak, Çin ile rekabette ABD’ye tekrar üretim üstünlüğü kazandırmak gibi hamlelerinde İsrail lobisinin desteğini almak adına bazı tartışmalı kararlara imza attı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi, Golan Tepeleri’ni İsrail’e ait olarak tanıması gibi hamleler. Yeni başkan Biden da İsrail’i memnun etmek adına aynı çizgiyi sürdürerek, bu noktada Trump’ın bıraktığı yerden aynen devam edecek” diye konuştu.

