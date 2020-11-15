Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Deustche Bank haciz başlatacak

Alman ARD televizyonu ve New York Times'in bankacılık uzmanı, Trump'ın mail durumuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Deutsche Bank'ın başkan seçilmeden önce de Trump'a sürekli desteklediğini ve başka bankalar kredi açmazken, kendisine 18 yıl boyunca 2 milyar dolarlık krediler açtığı belirtildi.



Sözcü'nün haberine göre, bu konuyla ilgili Enrich, "Borçlu kişinin artık Beyaz Saray'da oturmayacak olması, bankanın elini rahatlatacak. Deutsche Bank'ın bu ilişkiyi bitirmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Kongre'nin Demokrat Başkanı Maxine Waters, bu ilişkiye dikkat çeken bir açıklama yaptı ve "Başka hiç bir bankanın yapmadığı şekilde ve yerlerde Başkan ile yakın ilişkiniz var. Bunu halen de sürdürüyorsunuz" diyerek eleştirdi.



Trump'ın, çoğu borçlarına kişisel garantiler verdiğini söyleyerek, "Trump bunları ödemediği zaman alacaklıları ve özellikle de Deutsche Bank, mülklerine el koyabilir. Bu tabii, sade bir vatandaş olduğu zaman daha kolay olacak. Banka, görev sırasındayken bir davanın gelebileceğinden ve ABD başkanıyken kişisel mal varlıklarına ve gayrimenkullerine el koymak zorunda kalabileceğinden korkuyordu. ABD Başkanı'na haciz getirilecek olmasının korkusu vardı." dedi.



ARD'de, "Kayıtlara göre, Trump ve şirketleri dünya çapında yaklaşık 20 kentte gayrimenkul sahibi. Bu parlak ve devasa kulelerin bir kısmı, içeriden harap durumda, örneğin, New York-Beşinci Cadde'deki siyah Trump Kulesi. İddiaya göre Deutsche Bank'taki çalışma grupları, ilişkiyi nasıl sonlandıracaklarını şimdiden düşünüyor. Deutsche Bank bu konuda bir şey söylemiyor ancak içeride Trump'a verilen kredilerin yeniden satılması düşünülüyor. Ama bunları kimin alacağı da başka bir sorun" ifadeleri kullanıldı.

