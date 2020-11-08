Trump'ın avukatlarından flaş dava açıklaması

Avukatlar, "Pensilvanya'da gözlemcilerin engellendiği ve hile yapıldığına dair 90 tanık var" diyerek Pazartesi günü çok sayıda dava açacaklarını bildirdi.

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de Philadelphia'da yaptığı basın açıklamasında seçimlerde hile yapıldığını savundu.

Giuliani şu iddialarda bulundu: "Eğer saklayacak hiçbir şeyiniz yoksa uzaktan oy pusulalarıyla ilgili, o zaman gözleme müsaade etmelisiniz. Hiçbir Cumhuriyetçi pusulalara bakma fırsatı elde edemedi. Bazı pusulalar şüpheli gözüküyordu. 300 bin oy pusulasına bir tane bile Cumhuriyetçi bakamadı."

"Başkan Trump, 700 bin oy öndeyken bir anda bu oylar yok oldu, uçtu. Biz de bu oyların nereye gittiğini bilemiyoruz çünkü gözlem hakkımızı engellediler. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey; anayasaya, hukuka aykırı. Bu, birçok yolsuzluğun, bu seçimde yaşanan sıkıntıların sadece bir tanesi. "

Philadelphia'da ölülere oy kullandırıldığını savunan Giuliani, "Philadelphia halkına saldırmıyorum, yozlaşmış 'demokrat makine'yi hedef alıyorum. Yarışta bu kadar şüpheli bir oy yöntemi söz konusuyken hiçbir güvenlik yöntemi yoktu. Aynı yolsuzluk Georgia'da da, Michigan'da da, Kuzey Carolina'da da yapıldı" dedi.

