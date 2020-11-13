Trump'ı koruyorlardı! Gizli serviste şok...

ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının koronavirüs ( Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'a seyahatlerinde eşlik eden ve Beyaz Saray'daki güvenliğini de sağlayan birçok Gizli Servis elemanı bugüne kadar Kovid-19 ile temas etti.

Birçok Kovid-19 temasının Trump'ın 2020 seçimleri için yaptığı seyahatler esnasında ortaya çıktığını belirten kaynaklar, virüsle temas eden bazı kişilerin önemli görevlerde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve birçok kişi virüse yakalanmıştı.

