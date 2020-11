Trumpçılarla Bidencılar Türkiye'de de yarışıyor

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zamların çıldırttığını, TÜİK rakamlarının ise herkesi güldürdüğünü söyledi. Yılmaz, "Türk milletine dolar, avro, vergi ve zamlar dört koldan saldırıyor. Vatandaşımız ise keyif çayına, askıda ekmeğe ve yokluk kuyruklarına mahkum edilmiş durumda." dedi.

Partisinin enflasyona ilişkin çalışmasını paylaşan Yılmaz, "Üç büyük market zincirinin ortak rakamlarını aldık. Kampanya fiyatlarını dahil etmedik. Et ve Süt Kurumunun fiyatlarını aldık ve enflasyon oranını hesapladık." diye konuştu.

Buna göre, oranların salatalıkta yüzde 220, yumurtada yüzde 150, unda yüzde 127, soğanda yüzde 93, domateste yüzde 90, brokolide yüzde 79, sivri biberde yüzde 67, makarnada yüzde 49, ayçiçeği yağında yüzde 42, sütte yüzde 28, kıymada yüzde 27, peynirde yüzde 12, çayda yüzde 10 enflasyon olduğunu dile getiren Yılmaz, enflasyon oranının tablette yüzde 150, cep telefonunda yüzde 50 olduğunu söyledi.

İkinci el araçlarda yüzde 100'ün üzerinde, altında ise yüzde 50'den fazla artış yaşandığını vurgulayan Yılmaz, "Asgari ücret artmıyor ama fiyatlarda inanılmaz artış var. Hükümet ve Diyanet sabrı tavsiye ediyor ama bakıyorsunuz en lüks arabalara biniyorlar." dedi.

Yılmaz, Türk milletine dolar, avro, vergi ve zamların dört koldan saldırdığını belirterek, "Vatandaşımız ise keyif çayına, askıda ekmeğe ve yokluk kuyruklarına mahkum edilmiş durumda." ifadesini kullandı.

Muhalefetin tutumunu eleştiren Yılmaz, "Muhalefet geyik muhabbeti yapıyor. Mecliste 'indir-kaldır muhalefeti'dir bu, salon muhalefetidir. Salı günleri horoz muhalefetidir. Burada horoz muhalefeti yapıyorlar sonra da vatandaşın huzuruna çıkıp, sanki vatandaş çözecekmiş gibi onlara dert yanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin de sorularını cevaplayan Yılmaz, ABD seçimleri hatırlatılarak "Joe Biden'ın başkan seçilmesinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği"nin sorulması üzerine Yılmaz, "ABD seçimlerine ilişkin 'Biden gelecek, Türkiye yok olacak.', 'Trump gelecek, her şey iyi olacak.' gibi bir algı yaratıyorlar. Hükümet tarafı Trumpçı, muhalefet tarafı Bidencı. Trumpçılarla Bidencılar Türkiye'de de yarışıyor." dedi.

"Trump da Biden da gelse aynı olacak." ifadesini kullanan Yılmaz, S400 konusunda ikisinin de düşüncesinin aynı olduğunu savundu. Yılmaz, "Bakmayın, Trump seçimler sonrasını bekliyordu. Her halükarda ABD, Türkiye'ye yaptırım hazırlığında. Derece olarak belki fark edebilirdi ama bu, değişmeyecek bir şey." diye konuştu.