Trump’a gönderilen zehirli paket olayına Kanada da dahil oldu!
ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray’a gönderilen zehirli madde içeren paket soruşturmasına Kanada polisi de dahil oldu.
GÜNDEM 20.09.2020, 21:35
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Dün ABD Başkanı Donald Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray’a içinde ölümcül derecede zehirli olan “risin” maddesi bulunan bir paket gönderildiği bildirilmişti.
Paket Beyaz Saray'a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve risinin varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti.
Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.
FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI Kanada polisi ile iletişime geçerek soruşturmaya dahil olmalarını talep etti.
Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.
Öte yandan “risin” maddesinin geçmişte Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, Barack Obama ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)
Paket Beyaz Saray'a ulaşmadan güvenlik güçleri tarafından el konulmuş ve risinin varlığını doğrulamak için iki kez test yapıldığı belirtilmişti.
Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Trump’ı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.
FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi. Bunun üzerine FBI Kanada polisi ile iletişime geçerek soruşturmaya dahil olmalarını talep etti.
Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada Amerikalı yetkililerden yardım talebi aldıklarını ve soruşturmaya dahil olduklarını doğruladı.
Öte yandan “risin” maddesinin geçmişte Beyaz Saray'a ve diğer federal binalara gönderilmişti. 2014 yılında Mississippili bir adam, Barack Obama ve diğer yetkililere risin tozlu mektuplar gönderdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (İHA)
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