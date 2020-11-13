Trump'a büyük fark! Arizona'yı Biden kazandı
ABD'de başkanlık seçiminde Arizona'yı Trump'a 11 bin oy fark atan Biden kazandı.
GÜNDEM 13.11.2020, 12:19
ABD'de başkanlık yarışında oyların sayılmaya devam ettiği Arizona'da Demokrat Parti adayı Joe Biden rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ı geride bıraktı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49.4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49.06'da kaldı.
Biden 11 bin oy farkla Arizona'da galip gelirken 11 temsilciyi daha hanesine yazdırarak 290 delegeye ulaştı.
Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri olarak görülen Arizona'da Bill Clinton'dan beri hiçbir Demokrat Parti aday sandıktan birinci sırada çıkamamıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletindeki oyların yüzde 49.4'ünü alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49.06'da kaldı.
Biden 11 bin oy farkla Arizona'da galip gelirken 11 temsilciyi daha hanesine yazdırarak 290 delegeye ulaştı.
Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri olarak görülen Arizona'da Bill Clinton'dan beri hiçbir Demokrat Parti aday sandıktan birinci sırada çıkamamıştı.
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