Trump'a bir şokta karısı Melenia'dan!
Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için geri sayıma başladığı iddia edildi.
GÜNDEM 08.11.2020, 20:59
1
Kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden Trump'ın danışmanı Omarosa Manigault Newman, Trump'ın seçimi kaybettikten sonra karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için hiç bir çekincesinin kalmadığını söyledi.
Omarosa, Trump'ın Melenia'yı eşten çok bir kölesi gibi gördüğünü söyledi.
Omarosa açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melenia çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melenia'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu"
Melenia'nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini söyledi.
Omarosa, Trump'ın Melenia'yı eşten çok bir kölesi gibi gördüğünü söyledi.
Omarosa açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melenia çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melenia'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu"
Melenia'nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini söyledi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Southampton
|8
|16
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Everton
|8
|13
|7. Crystal Palace
|8
|13
|8. Wolverhampton
|8
|13
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. West Ham
|8
|11
|12. Man City
|6
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|7
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|8
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|7
|9
|14. Eibar
|9
|9
|15. Valencia
|8
|8
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3
Sayfalar Tümü