Trump'a bir şokta karısı Melenia'dan!

Kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden Trump'ın danışmanı Omarosa Manigault Newman, Trump'ın seçimi kaybettikten sonra karısı Melenia'nın artık boşanma davası açmak için hiç bir çekincesinin kalmadığını söyledi.



Omarosa, Trump'ın Melenia'yı eşten çok bir kölesi gibi gördüğünü söyledi.



Omarosa açıklamasına şöyle devam etti: "Bu evlilik hakkında yorum yaparken çok dikkatli davranıyorum çünkü kapalı kapılar ardında neler olduğunu bilseniz başınız döner. Ben Trump ve Melenia çiftini ilk görüşmeye başladıklarından bu yana tanıyorum. 17 yıllık ilişkilerinde Trump ve eşi bazen birbirlerini çok sevdiler bazen de Trump eşine tam olarak köle muamelesi yaptı. Birçok kez medya önünde Melenia'nın Trump'ın elini tutmak istememesi de evlilikleri hakkında ipucu veriyordu"



Melenia'nın boşanma işlemlerine başlaması için Beyaz Saray'dan taşınmalarını beklediğini söyledi.

