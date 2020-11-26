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Trump yine aynı şeyi söyledi! "Seçimde hile yaptılar"
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.
GÜNDEM 26.11.2020, 00:00
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki son başkanlık seçimlerinden usulsüzlük yapıldığını iddia ederek Demokratların kaybettiğini söyledi.
Pensilvanya eyalet meclisinde "seçimlerdeki usulsüzlük" iddialarına ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak yapılan başkanlık seçimlerinde "asıl kazananın kendileri olduğuna" yönelik iddialarını sürdüren Trump, "Tüm kritik eyaletlerde bize haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde, büyük oranda yolsuzluk yapıldı." dedi.
Seçim sürecinin henüz bitmediğini ve hukuki yollarla kullanılan oyların sayılması durumunda kazananın kendileri olduğunun ortaya çıkacağını vurgulayan Trump, "Demokratlar, bu seçimleri kaybetti. Seçimde hile yaptılar" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarına itiraz için açtıkları davalarda da kendilerine haksızlık edildiğini belirten Trump, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar" diye konuştu.
Pensilvanya eyalet meclisinde "seçimlerdeki usulsüzlük" iddialarına ilişkin düzenlenen oturuma telefonla bağlanarak yapılan başkanlık seçimlerinde "asıl kazananın kendileri olduğuna" yönelik iddialarını sürdüren Trump, "Tüm kritik eyaletlerde bize haksızlık yapıldı. Bu seçimlerde, büyük oranda yolsuzluk yapıldı." dedi.
Seçim sürecinin henüz bitmediğini ve hukuki yollarla kullanılan oyların sayılması durumunda kazananın kendileri olduğunun ortaya çıkacağını vurgulayan Trump, "Demokratlar, bu seçimleri kaybetti. Seçimde hile yaptılar" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarına itiraz için açtıkları davalarda da kendilerine haksızlık edildiğini belirten Trump, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz. İhtiyacımız olan tek şey, bizi düzgünce dinleyen yargıçlar" diye konuştu.
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