Trump yeni atadığı direktörün işine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçimlerinde "usulsüzlük" olmadığı yönünde açıklama yapan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verildiğini Twitter'dan duyurdu

Twitter'dan paylaşımda bulunan Trump şunları kaydetti:

"Krebs'in 2020 seçimlerindeki güvenlik meselelerine ilişkin yaptığı açıklama oldukça yanlış. Bu seçimlerde büyük usulsüzlükler ve hileler oldu, ölü insanlar adına oy kullanıldı, gözlemcilerin seçim merkezlerine girilmesine izin verilmedi. Oy sayma makinelerindeki sözde teknik problemler Trump için kullanılan oyları Biden'ın hanesine yazdı ve daha neler neler oldu.

Bu nedenle, şu andan itibaren geçerli olmak üzere ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Krebs'in işine son veriyorum."

