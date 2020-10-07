Trump üç günde nasıl ayağa kalktı? Bu ilaçları kullanan tek hasta!

Üç günlük hastane tedavisinin ardından Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump, ABD’lilere "dışarı çıkmasını" ve Covid-19’dan korkmamasını tavsiye ediyor. Ancak kendi aldığı kararlarla çelişkili bir görüntü çiziyor.

Trump, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından cuma günü hastaneye yatmış, öncesinde de deney aşamasındaki, umut vadeden ‘antikor kokteyli‘ tedavisi görmüştü.

Bu deneysel ilaç henüz Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) acil durum onayı dahi almış değil. ‘Kokteyl’in üreticisi biyo ilaç şirketi Regeneron, Trump’ın doktorlarının henüz onay almamış ilacın özel izinle (compassionate use) kullanma talebi sonrası ilacı tedarik ettiğini duyurdu.

Çoğu insan için henüz onay alınmamış bir ilaca bu özel izinle erişim sağlanması uzun ve zorlu bir süreç. Mayo Clinic bunun için hastanın karşılaması gereken çok ciddi şartlar olduğunu belirtiyor.

Ancak doktorlarının ve basın sözcüsünün açıklamalara göre Trump teşhis konmasından yalnızca bir gün sonra bu ilacı aldı.

CNN’e konuşan epidemiyoloji uzmanı gazeteci Dr. Seema Yasmin, “ABD başkanı söz konusu, elbette her şey yapılacak, acil durum kullanım onayı verilsin veya verilmesin ama" deyip şöyle devam etti:



Trump'a ‘Antikor kokteyli‘nin yanısıra başkana remdesivir ve dexamethasone ilaçları verildi.

George Washington Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jonathan Reiner “Trump bu ilaç kombinasyonuyla tedavi edilen dünyadaki tek hasta olabilir” diyor.

Klinik deneylerle Covid-19’da iyileşme süresini kısalttığı kanıtlanna remdesivir FDA’den hastalığın tedavisi için henüz onay almamakla birlikte acil durum onayı almış durumda.

Başkanın diğer kullanıdğı ilaç dexamethasone başka hastalıkların tedavisinde kullanılan yaygın ve ucuz bir steroid. Bağışıklığı baskıladığından yalnızca ağır durumdaki Covid-19 hastalarında kullanılması tavsiye ediliyor. Klinik deneylerle ölüm oranını azalttığı görülen bir ilaç.

Reiner, Trump’ın doktorlarının bu üç ilacı birden uygulamasından çıkarılabilecek tek sonucun durumudan duyulan derin endişe olabileceğini söyledi.

Doktoru Sean Conley, Trump’ın durumunun hastaneden ayrılabilecek kadar iyi olduğunu, ancak olası bir kötüleşme ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

İhtiyatlı bir iyimserlikle konuşan Conley “Çünkü hastalığın erken bir aşamasında bu tedavileri gören bir hasta söz konusu olunca yeterince bilmediğimiz bir alandayız” dedi.

“Bir yandan da salgınla mücadeledeki başarısızlıkar nedeniyle ölen neredeyse 210 bin Amerikalı var. Ve onların kesinlikle bu tür bir tedaviye erişim imkanı olmadı."Trump’ın virüs nedeniyle hastanelik olan yüz binlerce hastaya kıyasla tek avantajı bu değildi.

