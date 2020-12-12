Trump Türk hekim Mehmet Öz'e görev verdi! Ataması yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi listesini onayladı.
GÜNDEM 12.12.2020, 01:52
ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.
ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.
ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor.
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