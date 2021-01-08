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Trump tepkisini yeni gösterdi! Kongre baskınını yapanlara sert sözler
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD Kongresi'ni basan göstericileri sert dille eleştirdi.
GÜNDEM 08.01.2021, 08:40
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yayımladığı videodan Kongre baskınına tepki gösterdi.
Baskına ve şiddet eylemlerine katılanların bedeli ödeyeceğini ifade eden Trump, "İğrenç saldırı nedeniyle öfkelendim. Şiddet eylemlerine katılanlar bedelini ödeyecekler" dedi.
Trump açıklamasının devamında "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı. Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" diye konuştu.
Baskına ve şiddet eylemlerine katılanların bedeli ödeyeceğini ifade eden Trump, "İğrenç saldırı nedeniyle öfkelendim. Şiddet eylemlerine katılanlar bedelini ödeyecekler" dedi.
Trump açıklamasının devamında "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım" ifadesini kullandı. Trump, olayların başlamasından kısa süre sonra asayişin sağlanması için Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini görevlendirdiğini belirterek, "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" diye konuştu.
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