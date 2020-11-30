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Trump seçim itirazını sürdürüyor! Koltuğu bırakmaya niyetli değil

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'deki başkanlık seçimlerinde seçimleri kazanan Joe Biden'ın 80 milyon oy almadığını iddia etti.

GÜNDEM 30.11.2020, 00:19
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Trump seçim itirazını sürdürüyor! Koltuğu bırakmaya niyetli değil
Seçimlerden sonraki ilk televizyon mülakatını Fox News kanalına veren  ABD Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum" dedi.
Başkanlık seçimde Demokratlar'ın posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde hile yaptığını savunan Trump, "Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı" diye ifade etti.
Seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet ederek, özellikle Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulunan Trump, "Bu işi gerekiyorsa Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek Mahkeme'nin bunu kabul etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçlarına dair ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü.
Ayrıca, ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olması gerektiğini düşündüğünü de söyleyen Trump, 3 Kasım seçim sonuçlarına Cumhuriyetçiler'in itiraz etmemesi durumunda bundan sonra Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi bir başkanın gelmesinin çok zor olacağını dile getirdi.
Bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyleyen Trump, bu liderlerin ABD'deki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçim sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken, hafta başında Genel Hizmetler İdaresi, Joe Biden'a "Başkanlık geçiş yetkilerini" verdiğini açıklamıştı.
Mevcut seçim sonuçlarına göre Demokrat aday Biden 306 delegeyle Başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanırken, Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmediğini ilan etmişti.
Son olarak Pennsylvania'daki temyiz mahkemesi, Trump'ın avukatlarının seçim sonuçlarının tescil edilmemesi yönündeki başvurusunu reddetmişti. Trump da davayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacağını açıklamıştı.
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