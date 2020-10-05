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Trump sağlığı hakkında açıklama yaptı! Taburcu olacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı.
GÜNDEM 05.10.2020, 22:25
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve 3 gün önce tedavisi için hastaneye kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump, bugün taburcu olacağını açıkladı.
Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını duyurdu.
Başkan Trump, “Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum” dedi.
Trump, koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını duyurdu.
Başkan Trump, “Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum” dedi.
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