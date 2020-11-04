Trump mı, Biden mi? ABD seçimlerine kritik eyalatte ibre tersine döndü

ABD halkı, yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, Demokratların adayı ve eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi hedefliyor. Açılan sandıklara göre Trump 213 delege ile 23 eyaleti, Biden ise 238 delege ile 21 eyaleti garantiledi. Biden daha az oy alsa da başkanı belirleyecek Seçiciler Kurulu'na daha fazla üye gönderiyor. Michigan'da Biden'ın öne geçmesiyle seçimi kazanma ihtimali daha da güçlendi.



Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Joe Biden kritik öneme sahip Michigan eyaletinde oy sayısını 0,3 oranında artırarak öne geçti. Nevada ve Wisconsin'de de önde olan Biden, eğer bu üç eyalette oyların çoğunluğunu kazanırsa kesin olmayan sonuçlara göre 270 delegeye ulaşarak seçimi kazanmış olacak.

Michigan'da son durum: %49 Donald Trump - %49.4 Joe Biden (Oyların %94'ü sayıldı)

Eyaleti Biden kazanırsa Michigan'ın 16 Seçmenler Kurulu delegesinin oyunu alacak ve Beyaz Saray'a giden yolda çok büyük bir avantaj elde edecek.

