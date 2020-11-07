Trump mesaj verdi: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Oyların şeffaf bir şekilde sayılması konusunda çağrı yapan Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili" dedi.

Trump açıklamasında diğer taraftan "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

