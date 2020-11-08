Trump küplere binebilir: Twitter'da 'loser' algoritması değişti

ABD başkanlık seçimini Joe Biden’a karşı kaybeden ama sonuçları kabul etmeyen Donald Trump için Twitter'da ilginç bir algoritma öne çıktı.

Yaygın olarak "Kaybeden" anlamında kullanılan “loser” kelimesini Twitter'da arattırdığınızda önünüze çıkan ilk kişi Trump oluyor.

Twitter kullanıcılarının bu kelimeyi Trump için kullanması nedeniyle algoritmada böyle bir durum oluştuğu düşünülüyor.

Türkçeye "kaybeden"in yanı sıra "ezik" ve "zavallı" olarak da çevrilen "loser", özellikle Trump'ın "Seçimi açık ara farkla kazandım" iddiası sonrası öfke seli olarak kullanıldı.



Öte yandan Trump’ın seçim sonuçlarına ilişkin çok sayıda tweeti, "yanıltıcı" olduğu gerekçesiyle kısıtlanmaya devam ediyor.

14 yıldır faaliyet gösteren Twitter, kullanıcıları Trump tarafından paylaşılan ve seçim ile ilgili olan iletilerin doğruluğunu sorgulatan bir mesaj kutucuğu ile uyarıyor. Böylece kullanıcıların resmî kaynaklardan gelen haberlere itibar etmesi isteniyor.

