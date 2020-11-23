Trump koltuğu bırakmak istemiyor! Temyize başvurdu
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki başkanlık seçimlerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla temyiz mahkemesine başvurdu.
GÜNDEM 23.11.2020, 02:48
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.
Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.
Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.
Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.
Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.
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