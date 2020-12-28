Trump karşı çıktığı Covid-19 yardım paketi yasasını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce karşı çıktığı Covid yardım paketi yasa tasarısını imzaladı. İmzayla, milyonlarca Amerikalı işsizlik yardımı ödemelerini alabilecek.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, Trump'ın yasayı imzalamayı geciktirmesi halinde, bunun "yıkıcı sonuçları" olacağını söylemişti.

900 milyar dolar tutarındaki yardım paketi, zorlu müzakereler ve karşılıklı ödünlerin ardından Kongre tarafından onaylanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı yardım paketi yasası Covid-19 salgınına yönelik kişi başına 600 dolarlık nakdi yardımı içeriyor.

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bu rakamın iki bin dolara çıkarılmasını isteyip, revize edilmesini istemişti.

AB Başkanı'nın tasarıyı imzalanmasının ardından 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak.

Yardım paketi ile ayrıca haftalık 300 dolar işsizlik maaşları ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük işyerleri, havayolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

