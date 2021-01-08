Trump havlu attı! Biden'a 'yumuşak geçiş' sağlanacak
ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.
GÜNDEM 08.01.2021, 04:09
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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetimine "yumuşak bir geçişi" sağlayacaklarını belirterek, "Yeni bir yönetim 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayacaktır" dedi.
Trump, ABD Kongresini basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.
Trump, ABD Kongresini basan göstericilere tepki göstererek, "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" dedi.
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