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Trump hastaneden taburcu edildi! Takım elbisesiyle çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs sebebiyle yatırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 02:32
Koronavirüs olması sonrasında 2 Ekim Cuma gününden bu yana Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi gören ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının onay vermesi üzerine hastaneden taburcu oldu.
Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.
Ayrıca Trump'ın tedavisinin diğer bölümü Washington'daki Beyaz Saray'a devam edilecek.
Trump, hastaneden üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen gazetecilere baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.
Ayrıca Trump'ın tedavisinin diğer bölümü Washington'daki Beyaz Saray'a devam edilecek.
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