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Trump giderayak idama karar verdi! 130 yıllık geleneği es geçti
ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi.
GÜNDEM 12.12.2020, 07:53
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ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının son günlerinde idam mahkumlarının cezalarının infaz edilmesine karar verdi.ABD'de 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam cezaları infaz edilmiyordu. Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce beş kişinin idam edilmesi planlanıyor.Bunun gerçekleşmesi durumunda Trump, son yüz yılda döneminde en fazla kişi idam edilen ABD başkanı olacak.Ülkede Temmuz'dan 11 Aralık'a kadar 13 kişi idam edildi. Beş idam cezasından ikisinin bu hafta infaz edilmesi planlanıyor.
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