Trump giderayak 73 kişiyi affetti

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlıktaki son gününde aralarında Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'ın olduğu 73 kişi için af kararı aldı.

Trump'ın 73 kişiye af, 70 kişiye ceza indirimi getiren kararları, başkanlığının sona erdiği gece yarısından sonra yayımlandı.

Affedilenler arasında, Trump'ın eski başdanışmanının yanı sıra müzik ve spor dünyasından bazı isimler, eski Kongre üyeleri ve Trump'ın aile yakınları yer aldı.

Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmakla suçlanan eski başdanışman Bannon için "muhafazakar siyasi hareket içinde önemli bir lider olduğu, zekası ve öngörüleriyle tanındığı" açıklaması yapıldı.

