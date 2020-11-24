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Trump geri adım attı; Joe Biden ilan etti

ABD'deki başkanlık seçimlerinin tartışması son buldu. Donald Trump'ın geri adım atmasıyla geçiş sürecinin resmen başladığına dair bilgilendirilen Joe Biden, "Seçim bitti" ilanında bulundu.

GÜNDEM 24.11.2020, 21:28
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Trump geri adım attı; Joe Biden ilan etti
ABD’de 3 Kasım'da yapılan seçimi kaybeden ama yenilgiyi kabul etmeyi reddeden Başkan Donald Trump'ın 20 gün sonra geri adım atması üzerine Genel Hizmetler İdaresi (GSA) şefi Emily Murphy'nin geçiş sürecini resmen başlatmasının ardından, seçilmiş Başkan Joe Biden'dan açıklama geldi.
Twitter'da açıklama yapan Biden, başkanlık seçiminin bittiği ilanında bulunup Amerikalılara siyasi ihtilafları bir kenara bırakmaları çağrısında bulundu.
Biden, "Seçim bitti. Partizanlığı ve birini diğerine karşı şeytanlaştırma retoriğini bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz" dedi. 
ABD'de başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Pennsylvania'daki seçimleri Demokrat Joe Biden'ın kazandığı tescil edildi.
Pennsylvania Valisi Tom Wolf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eyalet sekreterliğinin eyaletteki seçimleri kazananının Biden olduğunu tescil ettiğini bildirdiğini aktardı. 
Wolf, "Kanunların gerektiği şekilde eyaletimizdeki 20 Seçiciler Kurulu üyesini Biden'ın alması için gerekli belgeyi imzaladım" ifadesini kullandı.
Trump ekibi, seçimler için en kritik eyaletlerden olan Pennsylvania'da seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ancak bir sonuç alamamıştı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. 
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