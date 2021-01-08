Trump, geri adım attı
ABD Başkanı Trump, olaylar sonrası geri adım attı.
GÜNDEM 08.01.2021, 04:33
Uzun süredir tartışmaların göbeğinde olan ABD seçimlerindeki gösteriler, geçtiğimiz gün zirveye tırmanırken daha önce seçim sonuçlarını kabul etmeyerek, “Yenilgiyi kabul etmeyeceğini ve mücadeleyi bırakmayacağını” söyleyen ABD Başkanı Trump, olaylar sonrası geri adım attı. Göstericilere eve dönme çağrısında bulunan Trump, kongre sonrasında başkanlığı Biden’a devredeceğini söyleyerek, sakin olacağının altını çizdi.
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