Trump flaş bir karar almaya hazırlanıyor!
CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce flaş bir karar almaya hazırlandığını duyurdu.
GÜNDEM 17.11.2020, 00:11
ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediği bildirildi.
Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı.
Buna göre; Irak'taki ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı. ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor.
Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı.
Buna göre; Irak'taki ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı. ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor.
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