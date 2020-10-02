Trump canlı yayında duyurdu! "Test sonucu gelene kadar karantinadayım"
ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları bekledikle
GÜNDEM 02.10.2020, 06:40
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerine de katılan Hope Hicks'in, yeni tip koronavirüse ( Covid-19) yakalandığı belirtildi.
Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in koronavirüse yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğruladı. Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı" ifadelerini kullandı.
Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını anımsattı. Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının koronavirüse yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" dedi.
Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in koronavirüse yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğruladı. Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı" ifadelerini kullandı.
Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını anımsattı. Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının koronavirüse yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız" dedi.
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