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Trump Biden ekibine onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingleri alması için gerekli onay verdiği bildirildi.

GÜNDEM 25.11.2020, 02:35
Trump Biden ekibine onay verdi
Amerikan basınına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisinin ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni başkanı seçilen Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingleri alması için gerekli onayı verdiğini ve ilk brifingin bugün verildiğini aktardı. 
Ülke kamuoyunda Donald Trump'ın bu adımı, "Trump seçim sonuçlarını kabullenmeye bir adım daha yaklaştı" şeklinde yorumlandı. 
Trump yönetimi, 3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinden galip çıkan Joe Biden ve ekibinin geçiş sürecini geciktirmekle suçlanıyordu. 
Trump, dün, ülkenin 46'ncı Başkanı seçilen Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla Genel Hizmetler İdaresi (GSA) kurumuna tavsiyede bulunması üzerine Joe Biden'a geçiş sürecine başlayabileceklerine ilişkin mektup gönderilmişti. 
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